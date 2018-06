Ein 47-jähriger Audi-Fahrer ist am Dienstag gegen 13.15 Uhr mit einem auf dem Radweg fahrenden 40-jährigen Radfahrer kollidiert, als er von der Parkplatzausfahrt des Landratsamtes in Aalen nach rechts in die Julius-Bausch-Straße einfuhr.

Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt. 1000 Euro sind hier die Schadensbilanz. Das teilte die Polizei mit.