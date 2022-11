Leichte Verletzungen hat sich ein 36 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Unfall zugezogen. Er ereignete sich am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr. Ein Autofahrer fuhr zu dieser Zeit die Heidenheimer Straße in Richtung Abfahrt B 19 nach Oberkochen. Beim Abbiegen übersah er den Radler und erfasste ihn mit seinem Fahrzeug. Der 36-Jährige, der bei dem Zusammenstoß auf die Fahrbahn stürzte, musste mit einem Krankenwagen in ein Klinikum gebracht werden.