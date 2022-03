Autofahrer erfasst Fußgänger.

Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger ist es am Freitagabend in Aalen gekommen.

Gegen 19 Uhr fuhr ein 39-jähriger Autofahrer durch die Ortsdurchfahrt von Onatsfeld aus Richtung Affalterried kommend in Richtung Hüttlingen. Zu diesem Zeitpunkt kamen dem 39-Jährigen vier rechtsseitig laufende Fußgänger entgegen, wobei drei davon den vorhandenen Gehweg benutzten. Der vierte Fußgänger, ein 44-jähriger Mann, lief auf der Fahrbahn und machte dem Autofahrer durch Handzeichen auf seine überhöhte Geschwindigkeit aufmerksam.

Zusätzlich machte er laut Polizei noch einen Ausfallschritt in Richtung Fahrbahnmitte. Dadurch wurde der Fußgänger von dem rechten Außenspiegel des Autos am Arm erfasst und stürzte. Dabei wurde er leicht an der rechten Hand verletzt.

Der 39-jährige Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber durch die eingeleiteten Ermittlungen gefasst werden. Dabei stellte sich auch heraus, dass er nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Er muss jetzt mit entsprechend strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Auch der 44-jährige Fußgänger muss laut Polizei mit einer Anzeige rechnen.