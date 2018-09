Ein Autofahrer hat einen Fußgänger übersehen und ihn angefahren.

Der 63-jährige Fußgänger wollte gegen 19.40 Uhr am Dienstagabend die Urbanstraße überqueren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 42-Jähriger mit seinem Skoda rückwärts in Richtung Wilhelmstraße und erfasste den Passant. Der zog sich Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt wurden.