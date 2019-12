Autofahrer überholt riskant und verursacht Unfall

Ein Autofahrer hat durch gefährliche Überholmanöver einen Unfall verursacht und ist dann einfach davongebraust.

Der Fahrer überholte am Samstagabend um 20 Uhr mit seinem dunklen Ford Focus auf der B19 von kurz nach der Ausfahrt Unterkochen trotz Überholverbots mehrere Fahrzeuge, bevor er knapp vor einem entgegenkommenden Auto nach rechts einschert. Dessen 24-jährige Fahrerin musste eine Vollbremsung machen und nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Ein Fahrer hinter ihr reagierte nicht schnell genug und fuhr mit voller Wucht auf das Auto der Frau auf.v An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 10 000 Euro. Zeugen konnten an dem flüchtigen Ford Focus das Teilkennzeichen KG ablesen.