Eine 49-jährige Fahrerin hat am Mittwochnachmittag einen Sachschaden von rund 800 Euro verursacht hat. Auf dem Parkplatz eines Schnellimbisses in der Straße Am Mittelbach hatte sie, nachdem sie kurz nach 15 Uhr ihren Golf eingeparkt hatte, die Fahrertüre geöffnet. Dabei hatte sie nicht bemerkt, dass zwischenzeitlich ein 18-Jähriger seinen Opel neben ihrem Fahrzeug abgestellt hatte. Durch die Fahrzeugtüre wurde der Opel seitlich beschädigt.