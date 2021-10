Am Sonntagmorgen um 2 Uhr ist in der Fachsenfelder Straße in Dewangen ein geparktes Auto beschädigt worden. Außerdem wurde dort eine Satellitenschüssel von einer Hauswand heruntergerissen. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 400 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240.