Auf plötzlich regennasser Fahrbahn ist am Freitagmittag eine 26-jährige Autofahrerin von ihrem Fahrstreifen abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Die Frau war mit ihrem Auto aus Richtung Degenfeld in Richtung Weiler in den Bergen unterwegs, als sie gegen 13.45 Uhr auf ihrer linken Straßenseite mit einem entgegen kommenden Lkw zusammenstieß. Die Fahrerin und ihr 19-jähriger Beifahrer zogen sich jeweils eher leichte Verletzungen zu, die an der Unfallstelle durch Rettungskräfte versorgt wurden. Beide kamen vorsorglich zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Beide Unfallfahrzeuge waren manövrierunfähig, weshalb die Landesstraße bis zum Abräumen und anschließenden Reinigen der Fahrzeuge blockiert war. In beide Richtungen kam es deshalb zu Behinderungen und leichten Rückstaus.