Auto schlittert auf Schnee gegen Bus

Auf schneeglatter Fahrbahn und mit nicht angepasster Fahrweise ist eine 29-jährige Autofahrerin am Freitag gegen 9.50 Uhr auf der Himmlinger Steige im Zuge der L1080 mit ihrem Fahrzeug in einer Rechtskurve ins Rutschen geraten. Das Auto schlitterte über beide Fahrspuren etwa 100 Meter weit hangabwärts und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Omnibus, dessen Fahrer die Situation frühzeitig erkannte und sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremste. Kurz vor der Kollision mit dem Bus prallte das Auto zunächst gegen die Leitplanke und anschließend mit dem Heck gegen den Omnibus. Bei dem Unfall wurden weder die Autofahrerin noch die vier Insassen im Omnibus verletzt. Das Auto musste nach allerdings abgeschleppt werden.

Wie die Polizei weiter mitteilt, ist es am Freitag in den Höhenlagen des Ostalbkreises sowie an den Albaufstiegen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und mehreren kleinen Unfällen aufgrund schneeglatter Straßen gekommen. Die Himmlinger Steige musste am Freitagmorgen eine zeitlang für den Verkehr sogar ganz gesperrt werden.