Am Freitag gegen 6 Uhr wollte ein 20-jähriger Autofahrer von der L1029 bei Oberalfingen auf die B29 nach links einbiegen. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers brach das Heck des Wagens aus und das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr das Auto zunächst einen Leitpfosten und prallte dann gegen einen Baum. Am nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro.