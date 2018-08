Auto ohne Erlaubnis „aufgepeppt“

Im Rahmen einer routinemäßigen Verkehrskontrolle ist am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr ein 18-Jähriger mit seinem BMW in der Friedrichstraße angehalten worden. Dabei stellten Beamte des Aalener Polizeireviers fest, dass an dem Auto am Fahrwerk und an den Rädern Teile angebaut waren, für die keine Erlaubnis oder Abnahme vorlag. Da damit die Betriebserlaubnis erloschen war, wird gegen ihn eine entsprechende Anzeige vorgelegt. Die bislang nicht vorschriftsmäßigen Teile müssen entweder rückgebaut oder doch noch ordentlich abgenommen werden.