Auto landet kurz vor den Gleisen

Einen Rettungseinsatz hat es in Aalen gegeben. In der Düsseldorfer Straße ist eine Fahrerin am Montag gegen 17 Uhr mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und eine dicht bewachsene Böschung hinunter gerutscht. Das Auto ist kurz vor dem Gleisbett der Bahn zum Stehen gekommen. Bei dem Unfall wurde die Frau leicht verletzt, sie kam in die Klinik. Die Feuerwehr zog das Auto auf die Straße zurück. Der Bahnverkehr war bis etwa 18 Uhr gesperrt. Foto: Thomas Siedler