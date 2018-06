Auto landet auf dem Dach

Ein 40-jähriger BMW-Fahrer ist mit seinem Auto am Mittwochmorgen gegen 4 Uhr auf dem Dach im Straßengraben gelandet, nachdem er sich mehrfach überschlagen hatte. Der Mann war auf der B 19 aus Aalen kommend in Richtung Heidenheim unterwegs, als er wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geriet und nach links von der Fahrbahn abkam. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von 5000 Eruo. Der Fahrer wurde leicht verletzt.