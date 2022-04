Auto landet auf dem Dach

Am Freitag gegen 12.20 Uhr ist es auf der B29 auf Höhe des Industriegebiets West, kurz hinter der „Aalener Brezel“, zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 57-jährige Frau leicht verletzt worden ist. Ein 54-jähriger Lastwagenfahrer war der linken Fahrspur der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Beim Wechseln auf die rechte Fahrspur übersah er ein Auto, von der 57-jährigen Frau gelenkt wurde. Durch den Anstoß kam das Auto ins Schleudern, drehte sich, prallte gegen die Leitplanken an der linken Fahrspur und kippte auf das Dach. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der hierbei entstandene Schaden wird laut Polizei auf etwa 10 000 Euro geschätzt.