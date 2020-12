Auto kollidiert mit zwei Lkw: 86-Jähriger schwer verletzt

Ein Schwerverletzter und rund 50.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag auf der L1084 ereignet hat.

Ein 31-jähriger Lkw-Fahrer verließ gegen 10.40 Uhr die A7 aus Richtung Norden kommend an der dortigen Anschlussstelle. Beim Einfahren in die Landesstraße übersah er einen von rechts kommenden 86-jährigen Autofahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Hierdurch geriet der Wagen in den Straßengraben, schleuderte anschließend auf die Gegenfahrspur, wo er mit einem weiteren Lkw kollidierte, der von einem 46-Jährigen gelenkt wurde. Hierdurch wurde er erneut abgewiesen und prallte schließlich gegen die Schutzplanken. Der eingeklemmte 86-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu, wurde von der Feuerwehr befreit, vom Rettungsdienst samt Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Landesstraße musste bis etwa 13.40 Uhr voll gesperrt werden.