Auto in Heubach ausgebrannt

Das Auto einer Frau hat am Montagabend zu brennen begonnen.

Als die 41-jährige Fahrerin ihr Auto in einer Hofeinfahrt an der Hauptstraße abstellte, stellte sie fest, dass aus dem Motorraum Flammen schlugen. Sie war zuvor einige Kilometer mit dem Auto gefahren, bevor sie es gegen 19.30 Uhr abstellte. Die Heubacher Wehr löschte zwar den Brand, konnte aber nicht verhindern, dass am Auto Totalschaden entstand, der auf rund 3000 Euro geschätzt wurde. Ersten Untersuchungen zufolge war ein technischer Defekt im Motorraum wohl die Ursache.