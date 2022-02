Ein Anrufer hat der Polizei am Montagabend gegen 18 Uhr mitgeteilt, dass im Wald am Braunenberg im Bereich der Jakobshütte ein silberner Audi abgestellt worden sei. Die Kennzeichen des Fahrzeugs waren wohl abmontiert; jedoch klebte an der Windschutzscheibe die Umweltplakette, auf der das Kennzeichen notiert ist. Das Polizeirevier Aalen hat in dieser Sache die Ermittlungen aufgenommen.