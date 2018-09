Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Unfall am Donnerstagvormittag gegen 11.15 Uhr entstanden ist. Mit ihrem Auto fuhr eine 29-Jährige in der Gmünder Straße auf einem Parkplatz an einem stehenden Auto vorbei, wobei sie diesen an der hinteren Fahrzeugseite streifte.