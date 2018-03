Im Laufe des Freitagabend ist ein Auto der Marke Audi, welches auf einem frei zugänglichen Parkplatz in der Tiefenbacher Straße abgestellt war, gestohlen worden. Es handelt sich um einen Audi A 6 in grau, Baujahr 1999. Am Auto waren die polnischen amtlichen Kennzeichen AB-PG 1805 angebracht.