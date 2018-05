Ein 23-Jähriger hat auf der A7 am Sonntagabend die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in die Leitplanke gekracht. Aufgrund der starken Regenfälle geriet er laut Polizeibericht ins Schleudern. Der Schaden an seinem Fahrzeug beträgt rund 5000 Euro – der an der Mittelleitplanke mehrere 1000 Euro.