Am Donnerstag ist ein 73-jähriger Autofahrer auf der A 7 in Richtung Ulm mit seinem Fahrzeug ins Schleudern geraten. Zwischen den Ausfahrten Aalen-Westhausen und Aalen-Oberkochen verlor der Fahrer gegen 9.30 Uhr aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit die Kontrolle über das Auto. Er prallte gegen die Mittelschutzplanke. Am Wagen entstand ein Totalschaden in Höhe von 4000 Euro, der Schaden an der Leitplanke wird auf 3000 Euro geschätzt.