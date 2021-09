Auto fährt über Kreisverkehr überschlägt sich

Am Samstag gegen 3.40 Uhr fuhr ein 18-Jähriger von Mögglingen in Richtung Heubach. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und mangelnder Ortskenntnis erkannte er laut Polizei den Kreisverkehr am Ortsbeginn zu spät.

Das Auto überfuhr den Kreisverkehr und kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei stürzte der Pkw vier bis fünf Meter in die Tiefe und überschlug sich. Der Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Zwei weitere Insassen des Pkw sollen unverletzt geblieben sein. Es entstand Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro.