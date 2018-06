Auf einem Parkplatz der Aalener Hochschule wollte ein 33-jähriger Autofahrer am Montag gegen 13.50 Uhr nach rechts in die zweite Parkplatzreihe einbiegen. Dabei übersah er eine hinter ihm geradeaus fahrende 24-jährige Radfahrerin und stieß mit dieser zusammen. Die Radfahrerin stürzte und musste zur weiteren ärztlichen Behandlung in das Ostalb-Klinikum eingeliefert werden.