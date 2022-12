Auto erfasst Roller: Fahrer und Sozius umgeworfen

Eine 65-jährige Autofahrerin ist am Donnerstag gegen 20.30 Uhr in der Bahnhofstraße RichtungWasseralfingen unterwegs gewesen. Als sie in den dortigen Kreisverkehr einfahren wollte, übersah sie die Vorfahrt eines 16-jährigen Rollerfahrers. Durch die Kollision wurden der 16-Jährige sowie sein 17-jähriger Sozius vom Roller geworfen, wobei sich der 17-Jährige leicht verletzte und zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht wurde. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1200 Euro.