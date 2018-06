Verletzungen am Knie hat zog sich ein 79-jähriger Radfahrer bei einem Unfall am Dienstagnachmittag zugezogen. Kurz vor 16 Uhr fuhr ein 49-Jähriger mit seinem Auto von einer Nebenstraße in die Gartenstraße ein. Dabei erfasste er den Senior, der den Radweg befuhr. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 2200 Euro geschätzt.