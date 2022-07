Auto erfasst radelnden Jungen

Glücklicherweise unverletzt geblieben ist ein neunjähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag ereignet hat. Der Junge fuhr kurz nach 15 Uhr mit seinem Rad an der Einmündung Auchtstraße / Am Schimmelberg über den abgesenkten Bordstein von links auf die Fahrbahn. Hier wurde er vom Auto eines 60-Jährigen erfasst, der zwar noch versucht hatte, anzuhalten, den Neunjährigen aber dennoch streifte. Sachschaden an den Fahrzeugen entstand nicht.