Aus bislang unbekannter Ursache ist am Samstag gegen 10.20 Uhr ein in der Habsburgerstraße geparkter Wage vollständig ausgebrannt. Der Schaden an dem Fahrzeug wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Aalen war mit vier Fahrzeugen und 18 Mann vor Ort und hatte den Brand schnell im Griff. Der dortige Parkplatz ist mittels Videokameras überwacht. Die Auswertung des Bildmaterials dauert noch an. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.