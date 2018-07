Auto bremst für Feuerwehr: Motorradfahrer schwer verletzt

Am Herlikofer Berg hat sich am Sonntagvormittag ein schwerer Motorradunfall ereignet. Ein aus Herlikofen kommenderAutofahrer befuhr den Herlikofer Berg in Richtung Schwäbisch Gmünd. Durch das Entgegenkommen von Feuerwehr-Einsatzfahrzeugen, die auf dem Weg zu einem Brand nach Herlikofen unterwegs waren, bremste der Fahrer ab um den Einsatzfahrzeugen genügend Fahrraum zu bieten. Der nachfolgende Motorradfahrer erkannte vermutlich die Bremsaktion nicht, und stieß mit höherer Geschwindigkeit auf das Heck des Audi. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde der Rettungshubschrauber angefordert, welcher auf dem Schießtalparkplatz landete. Der Rettungswagen behandelte den Verletzen auf dem Weg vom Herlikofer Berg bis zum Schießtalparkplatz.

