Am frühen Samstag gegen 00.29 Uhr ist eine 23-jährige Autofahrerin auf der B 29 in Richtung Schwäbisch Gmünd gefahren. Auf Höhe Lorch kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich ihr Auto und blieb auf dem Dach liegen. die 23-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. An ihrem Auto entstand ein Schaden von 10 000 Euro.