Ein bislang Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 14.15 und 14.40 Uhr einen auf einem Parkplatz eines Einkaufcenters in der Heinrich-Rieger-Straße abgestellten Audi-Avant eines 72-Jährigen beschädigt. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.