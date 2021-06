Auto beschädigt – Polizei sucht Unfallstelle

Am Donnerstag um 0.35 Uhr wurde der Polizei in Aalen mitgeteilt, dass auf der Ebnater Steige ein Audi in Schlangenlinien in Richtung Unterkochen fahren würde.

Tatsächlich fand eine Polizeistreife das Auto im Kollmannweg und hielt es in der Danziger Straße an. Die Beamten stellten fest, dass die linke Fahrzeugseite erhebliche Unfallbeschädigungen aufwies. An der Fahrertür wurden Holzstücke festgestellt, die von einem Gartenzaun stammen könnten. Eine entsprechende Unfallstelle wurde aber bisher nicht gefunden. Eine Atemalkoholüberprüfung beim 30-jährigen Fahrer ergab einen Wert von fast zwei Promille. Er wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht.