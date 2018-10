Auto beschädigt und davongefahren

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker hat am Mittwochabend einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstanden ist. Mit seinem Mercedes bog ein 29-Jähriger gegen

20.45 Uhr auf der B29, aus Richtung Rombachtunnel kommend, in Richtung Kreisverkehr Stuttgarter Straße ein. Der bislang Unbekannte fuhr vom Kreisel an die Einmündung und bog von dort nach links in Richtung Heidenheim ein. Hierbei beschädigte er den Mercedes des 29-Jährigen. Ohne anzuhalten, fuhr das Verursacherfahrzeug, bei dem es sich vermutlich um einen silbernen VW Golf handelte, davon.