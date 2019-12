Auto beschädigt und abgehauen

Von einem unbekannten Fahrer ist am Montag ein geparkter Mazda im Bereich der Heckklappe beschädigt worden, der zwischen 9 Uhr und 11.30 Uhr auf dem Parkplatz hinter dem Einkaufszentrum Kubus in der Gmünder Straße in der ersten Parkreihe abgestellt war. Der Verursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden von rund 1000 Euro.