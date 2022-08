Am Freitag ist der Zeit von 7.50 bis 16.30 Uhr ein auf dem Parkplatz hinter den Skateranlagen in der Alten Heidenheimer Straße geparkter BMW an der vorderen rechten Seite beschädigt worden. Vermutlich handelte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen roten Wagen, da entsprechende Lackantragungen sichergestellt wurden. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.