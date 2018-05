Auto übersehen: Vier Verletzte

Am Freitagabend ist es am Aalener Dreieck zu einem Verkehrsunfall mit vier Verletzten ekommen. Ein 39-Jähriger fuhr mit seinem Auto auf der Auffahrt zur B19 von der Robert-Bosch-Straße kommend und wollte nach links auf die B19 in Richtung Unterkochen abbiegen.

Dabei übersah er ein anderes Auto, das auf der B19 von Unterkochen in Richtung Essingen unterwegs war und mit vier Personen besetzt war. Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden in Höhe von 13 000 Euro. Alle vier Insassen des Wagens wurden hierbei verletzt. Die 39-jährige Fahrerin und zwei in Fond sitzende Mitfahrer im Alter von 24 und 20 Jahren wurden leicht verletzt. Der 50-jährige Beifahrer zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in die Klinik verbracht werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.