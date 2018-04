Auto überschlägt sich.

Ein 61-jähriger Autofahrer ist am Sonntagmorgen kam gegen 6.20 Uhr auf der L 1160 von Unterbettringen in Richtung Weiler kurz nach dem Ortsausgang nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Das Auto kam in einem Feld auf dem Dach zum Liegen.

Hinzukommende Verkehrsteilnehmer befreiten den Mann unverletzt aus seinem Fahrzeug. Da er betrunken war, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 5000 Euro.