Mit leichten Verletzungen ist eine Autofahrerin davon gekommen. Ihr Auto hatte sich auf der B29 mehrfach überschlagen.

Am Sonntagmittag, gegen 13 Uhr, befuhr eine 62jährige Mercedes GLE-Fahrerin die vierspurig ausgebaute B29 von Schwäbisch Gmünd in Richtung Aalen. Kurz vor der Auffahrt Hermannsfeld kam sie in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortigen Leitplanken. Im Anschluss überschlug sich das Fahrzeug mehrmals und kam auf dem Beschleunigungsstreifen an der Leitplanke zum stehen. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen, eine weitere Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Der Gesamtschaden am Pkw und den Leitplanken beträgt circa 55 000 Euro. Die beiden Fahrspuren in Richtung Aalen waren für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Feuerwehr Essingen war mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort.