Auszeichnungen für langjährige Mitarbeiter

Auf stolze 1070 Jahre Tätigkeit für die Hochschule Aalen bringen es die 54 Jubilarinnen und Jubilare, die jetzt im Blauen Labor des Explorhino von Rektor Professor Gerhard Schneider für ihre langjährige Mitarbeit ausgezeichnet wurden. Er dankte den Mitarbeitenden, Professorinnen und Professoren sowie Lehrbeauftragten für ihr großes Engagement.

Einer von ihnen ist Hermann Schlosser. Seit 30 Jahren sorgt der Elektromeister dafür, dass die Hochschule unter Spannung bleibt. Dass er sozusagen schon „60 Semester auf dem Buckel hat“, kann er selbst kaum glauben. „Die Arbeit an der Hochschule ist abwechslungsreich, es ist immer was los“, sagt Schlosser und fügt verschmitzt hinzu: „Eigentlich wollte ich früher ja mal Lokomotivführer werden, aber das hier war die bessere Entscheidung.“

Professor Dietmar Kümmel ist zwar schon seit 2008 in Pension, aber der Hochschule nach wie vor eng verbunden. Der emeritierte Augenoptik-Professor, der mehr als 36 Jahre an der Hochschule Aalen lehrte, wurde für seine zehnjährige Tätigkeit als Lehrbeauftragter im Masterstudiengang „Vision Science and Business“ ausgezeichnet. Diesen hatte er selbst mit ins Leben gerufen und aufgebaut. Die Kontakte insbesondere zu den amerikanischen Partnerhochschulen und die Lehre haben Dietmar Kümmel immer viel Freude gemacht. „Ich bin mit Leib und Seele Ingenieur. Dass ich den Augenoptikstudierenden den ‚Ingenieur-Touch‘ beibringen durfte, hat mir großen Spaß gemacht“, sagt Kümmel.

Auf 43 Jahre Arbeit an der Hochschule kann Gertrud Schlipf zurückblicken. In all der Zeit hat sie einige Stationen durchlaufen, von der Personalabteilung übers Robotik-Labor bis zur Finanzabteilung. „Mit Zahlen habe ich immer gern geschafft“, erzählt sie. Und obwohl sie erst seit ein paar Tagen im wohlverdienten Ruhestand ist, fehlen ihr die Kolleginnen und Kollegen jetzt schon: „Es ist immer ein sehr gutes Miteinander gewesen. Aber es hat eben alles seine Zeit“, sagt Gertrud Schlipf.