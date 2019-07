Auszeichnung für den besonderen „Kellenputz“

Die Bohlschule aus dem Jahr 1906 ist als „Denkmal des Monats“ von der Denkmalstiftung Baden-Württemberg ausgezeichnet worden, mit dem Preis ist ein Zuschuss für die Sanierung des Außenputzes verbunden. Denn der erhaltene traditionelle und ursprüngliche „Kellenputz“ ist selten und besonders erhaltenswert. Die ehemalige Schule ist eingerüstet – Ende September soll es mit der Sanierung der Fassade losgehen. Dafür gibt es von der Stiftung aus Mitteln der Lotterie Glücksspirale 25 000, vom Landesdenkmalamt 32 000 Euro.

Dieser Preis, sagte Aalens Oberbürgermeister, ist eine Premiere in seiner bisherigen sechsjährigen Amtszeit. Etwas Besonderes sei die ehemalige Schule als „Bildungszentrum Bohlschule“ aber auch in ihrem Inneren. Bereits vor gut 20 Jahren zog hier die Tamilische Schule ein, die mit ihrem integrierenden Element nicht mehr wegzudenken sei. Das Bildungszentrum, so Thilo Rentschler, biete eine „hervorragende Mischung aus Freizeit, Bildung und Begegnung.“

In ihm sind neben der Tamilischen Schule eine Außenstelle des Instituts für soziale Berufe Sankt Loreto Schwäbisch Gmünd, die Volkshochschule, die Oschtalb-Ruassgugga, der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) und die Jägervereinigung. Mit der Bohlschule werde ein „Gebäude mit viel Denkmal und Tradition weiterentwickelt.“