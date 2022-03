Ausweichquartiere im Schubart-Gymnasium

Wer im Evakuierungsbereich wohnt und nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen kann, kann ein Ausweichquartier der Stadt nutzen. Die Betroffenen wurden von der Stadt Aalen angeschrieben und um Rückmeldung gebeten, insbesondere bei Bedarf für eine Unterbringung in einem entsprechenden Ausweichquartier. Das Ausweichquartier wird in den Klassenräumen im Schubart-Gymnasium Aalen eingerichtet.

Betroffene Personen, die um Unterbringung in einem Ausweichquartier ersucht haben, und besonderen Betreuungs,- Transport- oder Pflegebedarf angemeldet haben, wurden vergangene Woche telefonisch verständigt oder persönlich aufgesucht. Die Organisation hat federführend der Führungsstab des Landkreises mit den Hilfsorganisationen DRK, Malteser und Johanniter übernommen. Sofern Betroffene bis zum 1. März keinen Anruf oder eine schriftliche Benachrichtigung erhalten haben, wird um telefonische Rückmeldung unter 07361/ 503-1091 gebeten. Nicht mobile Personen werden zum Ausweichquartier transportiert und nach Entwarnung zurückgebracht.

Für bettlägerige Pflegebedürftige wurde eine entsprechende Unterbringung in einer geeigneten Einrichtung organisiert. Der Transport erfolgt durch die Hilfsdienste, die Betroffenen wurden telefonisch verständigt.

Ab wann ist das Ausweichquartier geöffnet?

Das Ausweichquartier im Hauptgebäude des Schubart-Gymnasiums, Rombacher Straße 30 hat am 5. März ab 6.30 Uhr morgens geöffnet, der Zugang erfolgt über den Haupteingang. Helferteams des DRK und der Johanniter sind vor Ort, betreuen die Evakuierten und sorgen für die Verpflegung und Getränke. Vor Betreten des Gebäudes muss sich jeder registrieren lassen und es wird ein Corona-Schnelltest durchgeführt. Die Unterbringung erfolgt coronabedingt in kleinen Gruppen in den Unterrichtsräumen. Es besteht FFP2-Maskenpflicht in den gemeinschaftlich genutzten Räumen und die Abstände sind einzuhalten. Es wird deshalb gebeten eine FFP2-Maske mitzuführen.

Was soll ich mitnehmen?

Dringend benötigte Medikamente, Babynahrung, Wickel-Utensilien, Spielsachen, Mobiltelefon und Ladekabel, Ausweispapiere und Dinge des persönlichen Bedarfs sollten eingepackt werden. Haustiere können leider nicht mitgebracht werden, bei Bedarf hält die Stadtverwaltung eine Liste mit Adressen von Tierpensionen bereit.

Ist ein kurzfristiger Aufenthalt möglich?

Die Unterkunft im Ausweichquartier ist jederzeit, auch kurzfristig oder im Laufe des Tages am Samstag, 5. März auch ohne vorherige Bedarfsanzeige bei der Stadtverwaltung möglich. Bitte vor Betreten des Schulgebäudes beim Helferteam am Eingang Schubart-Gymnasium melden, damit eine Corona-Schnelltestung und die Registrierung vorgenommen werden kann.

Wie lange muss man bleiben?

Nach erfolgreicher Entschärfung wird die Stadtverwaltung über ihre Webseite und Facebook-Kanal sowie mit Lautsprecherdurchsagen über das Ende der Evakuierung informieren.

Anfahrt und Parkplätze

Am Schubart-Gymnasium stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Wer mit dem eigenen PKW anreist, wird gebeten auf dem Greutplatz zu parken.