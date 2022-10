Auswärtssieg mit verlängerter Heimfahrt

Beim Tabellenzweiten Allianz Stuttgart hat es der derzeitige Oberliga-Spitzenreiter MADS Ostalb mit einer extrem routinierten Truppe zu tun bekommen. Die meisten Spieler des Gastgebers haben schon Zweitligaerfahrung und sind trotz höherem Altersdurchschnitt perfekt eingespielt. Am Ende siegte allerdings der Spitzenreiter.

Zunächst entwickelte sich ein Spiel auf hohem Niveau zwischen zwei technisch starken Teams. Lange war der Anfangssatz absolut ausgeglichen, bis MADS-Zuspieler Dominik Kelsch zum Aufschlag antrat. Mit seinen harten Longlineaufschlägen zwang er die Stuttgarter mit hohen Angriffen über außen zu agieren. Deren Angriffe wurden von der hervorragend postierten Gästeabwehr mit Lukas Schmid und Manuel Fuks immer wieder optimal abgewehrt, Zuspieler Dominik Kelsch konnte seine Angreifer Jürgen Anciferov und Fabian Dietz mit präzisen Pässen bedienen, diese sorgten für eine 20:15-Führung, die ein solide spielendes Ostalbteam zum 25:21-Erfolg halten konnte.

Auch im zweiten Durchgang schenkten sich beide Teams nichts und lieferten ein Match auf Augenhöhe. Die Gastgeber beeindruckten mit einer hohen Präzision bei der Annahme der MADS-Aufschläge, während den Gästen nach einer 14:11-Führung einige Annahme- und Angriffsfehler unterliefen, die Stuttgarter konnten sich knapp mit 25:22 durchsetzen. Auch im dritten Satz konnte sich keine Mannschaft deutlich absetzen. Entscheidend für den 25:21-Erfolg war der effektivere Schnellangriff der Gäste durch Jonas Brenner und Christoph Klein und die gute Blockarbeit von Niklas Bareiß und Jürgen Anciferov. Ein völliger Einbruch der Gäste in allen Spielelementen nutzen die perfekt annehmenden Gastgebers vor allem aber dank ihrer perfekten Annahme zum Satzausgleich mit 25:12. Ein mental ausgesprochen stabiles MADS-Team zeigte sich konzentriert im entscheidenden Tie Break. Die Allianz Spieler mussten das Risiko erhöhen. Die Folge waren einige vorher nicht gesehene Fehler im Angriff, sodass die Aalener mit 15:8 ihren dritten Sieg in Serie feiern konnten und somit an der Tabellenspitze bleiben. Bei der Heimfahrt mussten die MADS-Spieler einen längeren Aufenthalt an der B 29 in Kauf nehmen, weil der Mannschaftsbus Kühlwasser verlor und in einer Parkbucht abgestellt werden musste.