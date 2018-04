Auswärtssieg im Kraichgau

Die U-17-Juniorinnen des FFV Heidenheim haben in der ENBW Oberliga BW gegen die TUS Mingolsheim mit 2:1 (1:0) gewonnen. Damit sind die Heidenheimer Fußball-Mädchen nach dem Pokalerfolg auch in der Liga wieder in der Spur.

Nach dem Punkt gegen Frommern vergangenen Samstag und dem Pokalsieg am Mittwoch gegen Sindelfingen konnte man jetzt auch in der Oberliga wieder dreifach punkten. Dabei dominierte der FFV den Aufsteiger aus Mingolsheim nach Belieben und ging Mitte der ersten Halbzeit durch Nina Knödler auch verdient in Führung.

Der heimische TUS kam nur einmal gefährlich vors Heidenheimer Tor, Zählbares sprang aber für die Kraichgauerinnen nicht heraus. Heidenheim versäumte lediglich den Sack früher zu zumachen, so musste der Anhang der Brenztälerinnen bis zur 77. Minute warten ehe Sina Kummerow mit einem Distanzschuss den Deckel drauf machte.

Dass in der Nachspielzeit noch der Anschlusstreffer fiel war allenfalls Ergebniskosmetik. Am Ende des Tages war auch Trainerin Hanemann zufrieden mit ihrem Team, die vom sportlichen Leiter ausgegebenen zehn Punkte aus den vergangenen fünf Partien scheinen nun machbar zu sein.