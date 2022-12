Ausverkaufte Stadthalle beim „Heimspiel“ der Stumpfes

Es ist alles da, wo es hingehört: Zig Instrumente auf der beleuchteten Bühne, Saiten-, Blas- und Klepper-Instrumente, das Zieh-&-Zupf-Kapellen-Schild hängt leuchtend an der Wand, das Nachttischlämple steht auf dem Klavier. Déjà vu. Vier Herren in legerer Kleidung. „Heimspiel“ von Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle in der ausverkauften Stadthalle.

Alles wie immer? Keineswegs. Was immer Corona in der Gesellschaft angerichtet hat: Die Aalener haben ihn vermisst, diesen albernen Haufen von Multiinstrumentalisten mit Lausbubencharme, das musikalische Aushängeschild Aalens in der Schwäbisch sprechenden Welt. Bewahrer und Zerstörer schwäbischer Klischees gleichermaßen. Endlich wieder „drhoim“.

„Drhoim“, so heißt die Studio-CD der Stumpfes von 2001, tatsächlich auch schon über 20 Jahre alt. Und doch war es nicht der Jährlich-grüßt-das-Murmeltier-Effekt, der schlussendlich – beim „Bemberle“ – das Publikum von den Sitzen holte. Es war eher das Wohlfühlen in Bekanntem, das die weit über 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Stadthalle in ihren Bann zog. Vom „Lied der Stumpfes“ zum Auftakt bis zum „Bemberle“ als Zugabe. Auch das Mitklatschen. Frei nach Sinatra: „Wenn’s in Oala klappt, klappt’s iberall.“

Ja, sie sind wieder da. Der nach seiner Erkrankung wiedererblondete Flex Flechsler, Marcel „Selle“, Manfred „Manne“ Arold und Benny Banano. Frisch gekämmt und voller Tatendrang. Bewährtes wie etwa die ins Publikum geworfenen Pausenbrote hat die Corona-Pause überstanden (Flex: „I hab aber frische g’macht“) überstanden. Neues ist hinzugekommen. Zum Beispiel eine Version des italienischen Arbeiterkampflieds „Bella Ciao“, das bei den Stumpfes zu „Des kô se au“ wird: küssen, duften, „kocha, butza, backa“ kann sie auch, „die schwarz‘ Raguzzel“. Oder „Des isch älles bloß a G’schäft“. Genau. Gemeint ist aber nicht die WM in Katar, sondern die Schöne im Freibad.

Auch die wilden Instrumentenwechsel sind geblieben, die vier Herren als kleinstmöglicher Männergesangverein in As-Dur, als Mini-Blasorchester. Herz-Schmerz aus der schwäbischen Provinz („So schea als wia mit mir“). Das Kinderliedmedley auf „Girl from Ipanema“, die Geschichten vom Insektenschutzgitterinstallateur, der Nachbarschaftshilfe-App, der französischen Nebelmaschine, das Kazoo-Saxofon, das gesungene Kochrezept, am „Schreiner sei G’sell“ oder das Sparbuch, das die Liebe überdauert – und, und, und.

Und noch etwas ist auch nach Jahrzehnten eine feste Größe: Am besten sind Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle dann, wenn sie Traditionelles mit anarchischem Humor brechen. Wenn bei Johannes Brahms „Erlaube mir, fein’s Mädchen“ dem Liebchen plötzlich der „Butzawaggel“, der Rotz im Gesicht hängt. Albern, klar, aber lustig. Bis nächstes Jahr dann…