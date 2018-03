Austausch von Wirtschaft und Wissenschaft

Das Industriecamp an der Hochschule Aalen geht am 8. Mai in eine neue Runde. Dabei dreht sich alles um die Verknüpfung der Fachleute aus Forschung und Entwicklung. Im Mittelpunkt stehen der Austausch und das Weiterentwickeln von Ideen.

Das Industriecamp dient dem Erfahrungsaustausch, als Pitch-Bühne für Industriekooperationen, Forschungs- und Entwicklungsprojekte der Teilnehmer sowie der Arbeit an Themen in Kleingruppen. Das Treffen richtet sich an Interessierten aus Industrie und Hochschule, an Unternehmer, Intrapreneure, Führungskräfte, Forscher und Entwickler, Wissenschaftler und Studierende. Themenschwerpunkte sind Innovationen der Elektroindustrie, Leichtbau und intelligente Produktionstechnologien, Digitalisierung in der Industrie sowie Lebens- und Arbeitswelten mit Zukunft. Das Netzwerk Smart Pro plant Beiträge zu Energiewandler und -speicher für E-Mobilität, hybridem Leichtbau und additive Fertigung für Industrie 4.0.