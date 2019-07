Ausstiegsklausel: Dovedan verlässt Heidenheim

Mittelfeldspieler Nikola Dovedan wird den 1. FC Heidenheim mit sofortiger Wirkung verlassen und sich auf eigenen Wunsch hin dem 1. FC Nürnberg anschließen. Dovedan machte von einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag Gebrauch. Beim FCH wäre der Kontrakt des 24-Jährigen noch bis zum 30. Juni 2023 gültig gewesen, über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

Der österreichische Offensivakteur war vor der Spielzeit 2017/18 als damals 22-Jähriger zum 1. FC Heidenheim gewechselt. „Niko hatte damals in einer für uns schwierigen Saison in der entscheidenden Endphase mit seinen Torvorbereitungen und erzielten Treffern maßgeblichen Anteil daran, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben. Besonders erfreulich war, dass Niko seine starken Leistungen in der vergangenen Saison dann bestätigen konnte und ein absoluter Leistungsträger unserer Mannschaft war“, sagt FCH Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald und ergänzt: „Aus diesem Grund hätten wir ihn sehr gerne behalten, müssen seinen audrücklichen Wechselwunsch aber akzeptieren, weil wir als noch junger Verein im Profifußball darauf angewiesen sind, immer wieder entsprechend hohe Transfererlöse zu erzielen. Wir bedanken uns bei Niko für seinen Einsatz und seine Leistungen in den vergangenen beiden Jahren und wünschen ihm sportlich wie persönlich alles Gute!“

Für den 1. FC Heidenheim absolvierte Nikola Dovedan in zwei Jahren in der 2. Bundesliga und dem DFB-Pokal insgesamt 63 Pflichtspiele. Dabei erzielte der 1,71 Meter große Offensivmann 17 Tore und gab 11 Assists. Beim 1. FC Nürnberg wird der gebürtige Tullner mit Damir Canadi auf seinen ehemaligen österreichischen Coach treffen, der ihn im Jahr 2016 bereits beim österreichischen Bundesligisten SCR Altach trainiert hatte.

Vor seiner Zeit beim FCH und dem SCR Altach hatte Nikola Dovedan in seiner österreichischen Heimat bereits für den Linzer ASK, den FC Liefering, die Red Bull Salzburg Juniors und Austria Wien gespielt. Seine fußballerische Karriere hatte der Offensivspieler in der Jugend beim seinem Heimatverein FC Tulln begonnen. Beim Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) hatte Nikola Dovedan die Nachwuchsnationalmannschaften U 16, U 17 und U 21 durchlaufen.