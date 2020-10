Ausstellung: Zwei Malerfreunde in der Galerie Zaiß

Nach 23 Jahren führt die Galerie Zaiß nochmals die Kunst der beiden verstorbenen Künstler Hannes Münz und Jean Tirilly in einer gemeinsamen Ausstellung zusammen. Die Ausstellung ist vom 18. Oktober bis Sonntag, 8. November, in der Galerie Zaiß in der Langertstraße 44 zu sehen. Vernissage ist am Sonntag, 18. Oktober, von 11 bis 17 Uhr.

Der Aalener Künstler Hannes Münz stellte als Künstler der Galerie wiederholt in der Galerie Zaiß aus, zuletzt 2015 im Weinmusketier in Aalen. Er holte sich seine Inspirationen dort, wo er viele Jahre zeitweise lebte und arbeitete: auf der Schwäbischen Alb, der Provence und in der Bretagne.

Die Liebe zur Bretagne führte auch zur Freundschaft und künstlerischen Gemeinsamkeiten mit dem Maler Jean Tirilly. Beim Betrachten der Arbeiten von Tirilly denkt man an Bildwelten von Hieronymus Bosch, Goya und Francis Bacon. Tirillys Bilder finden sich in Sammlungen der Collection d’Art Brut in Lausanne, Schweiz und im Museum für Spontane Kunst in Brüssel, Belgien.