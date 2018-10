Ausstellung „Wildtierkorridore“ eröffnet

Eine Ausstellung zu den Wegen der heimischen Wildtiere zwischen Nordschwarzwald und Schönbuch präsentieren der Naturschutzbund (NABU), Bezirk Gäu-Nordschwarzwald, sowie der BUND-Ortsverband Aalen in Bezug auf regionale Maßnahmen im Um-Welthaus Aalen noch bis zum 9. November.

Nach der Begrüßung der zahlreichen Gäste durch den Vorsitzenden des BUND Aalen, Hanspeter Pfeiffer, hat Markus Pagel, der Geschäftsführer des NABU-Bezirksverbandes Gäu-Nordschwarzwald, bei der Ausstellungseröffnung in einem Vortrag in das Thema eingeführt. Er war maßgeblich an dem Projekt mitbeteiligt.

Carl-Heinz Rieger vom BUND-Ortsverband Aalen ging anschließend detailliert auf einen geplanten Wildtierkorridor im Ostalbkreis ein. „Wir benötigen unbedingt eine Verbindung der Achse Albuch – Härtsfeld hin zu der von Beginn an von den Wildtieren sehr gut angenommenen Grün- und Wildtierbrücke über die A7 bei Nietheim, um so die hier existierenden international bedeutenden Wildtierkorridore in unserer Region zu verbinden“, so Rieger.

Für diesen regionalen Wildtierkorridor zwischen Unterkochen und Oberkochen hat der BUND Aalen eine Planung vorgelegt. Sowohl Bahnlinie als auch die B19 müssen von Wildtieren überwunden beziehungsweise unterwandert werden können. Hier konnten bereits erste Bündnispartner gewonnen werden – das Projekt wurde dem Regierungspräsidium und der Stiftung Naturschutzfonds zur Förderung vorgeschlagen.