Ausstellung: Wie fünf Minuten Urlaub

In der Reihe „Einblicke“ ist in der Eingangshalle des Ost-alb-Klinikums eine weitere Ausstellung zu sehen. Bis 11. September zeigt Biagio Augello seine Arbeiten.

Auch wenn aktuell durch die Corona-Bestimmungen deutlich weniger Besucher ins Krankenhaus kommen können, hat sich die Klinikleitung entschlossen, kurzfristig etwas Farbe und Abwechslung in den Eingangsbereich zu bringen.

Künstler, Maler und Aussteller ist Biagio Augello. Er war in den vergangenen Jahren bis zu seinem Ruhestand vor zwei Jahren in der Haustechnik des Ostalb-Klinikums beschäftigt und kam durch seine Arbeit auch öfters nach Bopfingen in die Wachkomaeinheit.

Seine Ideen für neue Bilder findet Augello immer wieder in der Natur und auf seinen Urlaubsreisen. Dann wird das Handy gezückt, das Motiv festgehalten und zu Hause auf die Leinwand gebracht. Mit Acryl bringt er hier zumeist Landschaften in allen vier Jahreszeiten auf die Leinwand. Es ist tatsächlich wie eine kleine Europareise, die man mit wenigen Schritten entlang der Bilder unternehmen kann. Vom Leuchtturm an der Nordsee geht es über eine Kapelle in Bartholomä bis an die italienische Küste. Die gezeigten Bilder stehen auch zum Verkauf, wobei die Hälfte des Erlöses direkt an die Wachkomastation Bopfingen gehen. „Ich möchte den Patienten und Besucher, die meine Bilder anschauen einfach eine kleine Freude spendieren“, so Biagio Augello. Für seinen Sohn, der seinen Vater beim Aufbau unterstützt, fühlt sich das Betrachten der verschiedenen Landschaften und Bilder immer wie fünf Minuten Urlaub an. Die Ausstellung widmet der Künstler seinem kürzlich verstorbenen „Lehrer“ und Kunstpädagogen Uwe Feuersänger.