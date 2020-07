Ausstellung: Künstler, Querdenker, Macher und Schöpfer im Porträt

In den USA hat Ingrid Hertfelder Fotografie studiert und sich auf internationaler Ebene rasch einen Namen gemacht. Zurück in der schwäbischen Heimat und hat festgestellt, welcher Reichtum an Ideen, welche Schöpferkraft und Kreativität hier verwurzelt sind. All das zeigt Ingrid Hertfelder in ihrer Ausstellung „Kreative Köpfe“ ab 24. Juli auf Schloss Fachsenfeld.

2020 ist alles anders. Auch der Schwäbisch Gmünder Fotografin Ingrid Hertfelder hat Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Im April hätte die Ausstellung „Kreative Köpfe“ beim Gmünder Kunstverein gezeigt werden sollen. Alles war vorbereitet und organisiert, selbst Baden-Württembergs stellvertretender Ministerpräsident Thomas Strobl hatte sich zur Vernissage angekündigt – doch aufgrund der Umstände und Unsicherheiten musste die Gmünder Ausstellung auf 2021 verlegt werden. Umso mehr freut sich Ingrid Hertfelder, dass sie mit Unterstützung von Aalens OB Thilo Rentschler und Stadtarchivar Roland Schurig ihre Ausstellung noch diesen Sommer präsentieren kann. In Schloss Fachsenfeld haben die Beteiligten den perfekten Ort gefunden und „Kreative Köpfe“ sind nun ein Highlight des 5. Fachsenfelder Kunstsalons in diesem Jahr.

Bemerkenswert ist zudem, dass Thomas Strobl erneut sein Kommen zugesagt hat und bei der Vernissage am Freitag, 24. Juli, im Fachsenfelder Schloss anwesend sein wird.

Mehr als 40 beeindruckende schwarz-weiß-Portraits im Format 120 x 120 Zentimeter erzählen jeweils eine eigene Geschichte der Persönlichkeiten aus dem Ostalbkreis. Darunter zum Beispiel Ernst Mantel und Michael Gaedt, der mittlerweile verstorbene Künstler Eckhart Dietz, Alfred Bast, Thilo Rentschler Richard Arnold oder Klaus Pavel. 28 dieser Porträts sind ab dem Wochenende im Ökonomiegebäude des Fachsenfelder Schlosses zu bestaunen. Die Ausstellung öffnet am Freitag, 24. Juli, mit geladenen Gästen. Ab Samstag, 25. Juli, ist die Ausstellung samstags (13 bis 18 Uhr) und sonntags (11 bis 18 Uhr) im ersten Stock des Ökonomiegebäudes zu sehen. Im Eintritt (5,00 Euro) ist der Landschaftspark enthalten.

Porträts (Preis nach Größe) sowie der Katalog zur Ausstellung (50,00 Euro) sind im Schloss Fachsenfeld, im Museumsshop im Prediger Schwäbisch Gmünd sowie direkt bei Ingrid Hertfelder (E-Mail: ih@ingridhertfelder.com/www.kreative-koepfe.de) zu bekommen. Öffnungszeiten: samstags 13 bis 18 Uhr, sonntags 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 5,00 Euro