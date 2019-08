Ausstellung informiert über Hilfe für Flüchtlingskinder

Wer dieser Tage die Stadtbücherei in Aalen betritt, dem sticht neben dem Sortiment an Büchern und sonstige Medien, im ersten Stock die Ausstellung mit dem Titel „Hilfe für Kinder auf der Flucht“ ins Auge. Mit großen Schautafeln informiert terre des hommes über die Arbeit des Kinderhilfswerkes entlang der Fluchtroute Syrien-Irak-Jordanien-Türkei-Italien-Deutschland.

„Die Kinder sind oft von ihren Erlebnissen auf der Flucht traumatisiert“, betont Karin Wietschorke, Korrespondentin der terre des hommes-Gruppe Aalen. Entlang der Fluchtroute gebe es zahlreiche Projekte, die terre des hommes finanziell und organisatorisch unterstütze. Die Hilfe zur Selbsthilfe spiele dabei eine große Rolle.

So kümmere man sich im Nordirak um 5000 syrische Kinder in Flüchtlingslagern und in den aufnehmenden Orten. Dabei stehe die Traumabewältigung im Vordergrund. Terre des hommes bilde sogar spezielle Traumatherapeuten aus. Außerdem gebe es Schulunterricht und verschiedene Aktivitäten, um die Trostlosigkeit in den Flüchtlingslagern zu überwinden.

In einem Flüchtlingscamp in Jordanien geht es in erster Linie darum, die Kinder vor Menschenhandel und Prostitution zu schützen. Weitere Projekte von terre des hommes entlang der Fluchtroute gibt es in der Türkei, in Sizilien und in Deutschland. Dabei werden auch unbegleitete Kinder und Jugendliche tatkräftig unterstützt. Terre des hommes wurde 1967 gegründet und finanziert sich in erster Line aus Spendengeldern.